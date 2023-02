Lo spagnolo ex Real Madrid è ancora svincolato

01-02-2023 20:25

Niente sbarco in Bundesliga per l’ex centrocampista del Real Madrid Isco, alla ricerca di una squadra dopo essersi svincolato dai blancos a parametro zero.

Il giocatore iberico stava trattando con l’Union Berlin e aveva già superato le visite mediche con la società tedesca, ma l’operazione non è andata in porto: alla base della fumata nera alcune divergenze sull’aspetto economico tra l’entourage di Isco e la società teutonica.