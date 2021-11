Isl, Pellegrini terza nei 200 sl: "E' dura dire addio"

28-11-2021 21:59

Prima di dire addio a breve, Federica Pellegrini ha deciso di far vedere la sua grandezza in vasca nella Champions Isl di Eindhoven, arrivando terza nei 200 sl. La Divina ha sfiorato anche la vittoria, essendo passata in testa ai 150 metri, ma alla fine a trionfare è stata la ceca Barbora Seemanova sull’americana Hali Flickinger 1’54”36, quindi la Pellegrini terza in 1’54”53.

Prima della gara, la Pellegrini a Sky ha confermato la sua decisione: “E’ così difficile dire addio, non riuscirò fisicamente a tornare quella di 10 anni, però dentro di me c’è sempre quella ragazzina che dice: provaci, provaci, provaci. Dopo le Olimpiadi di Tokyo se non mi avessero proposto la Isl sicuramente la mia carriera sarebbe finita a Tokyo. Confermo: sono state le mie ultime gare internazionali”.

La Pellegrini infine ha rivelato: “La federazione è stata molto carina con me perché mi ha proposto sia gli Europei che i mondiali di Abu Dhabi. Ho detto no agli Europei perché avevo le registrazioni di Italia’s Got Talent e molto probabilmente dirò no ad Abu Dhabi. Lo dico a malincuore, però sinceramente a un certo punto è giusto prendere una decisione definitiva”.

La Pellegrini martedì gareggerà a Riccione ancora nella sua specialità, ovvero nei 200 sl: ultimo omaggio al suo club Aniene e al nuoto azzurro prima di uscire dalla vasca per sempre.

OMNISPORT