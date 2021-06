Italbasket, annullata amichevole con il Venezuela

L’Italbasket non scenderà in campo contro il Venezuela nell’amichevole in programma giovedì 24 giugno all’Allianz Cloud di Milano.

L’annuncio da parte della stessa Federazione Italiana Pallacanestro che ha comunicato di aver annullato, in accordo con la delegazione venezuelana e per scopi precauzionali, l’amichevole.

La decisione, presa al fine di salvaguardare la salute degli atleti e degli staff, si è resa strettamente necessaria a causa della riscontrata positività al COVID-19 di un componente del gruppo squadra Venezuela, completamente asintomatico e che verrà testato nuovamente nelle prossime ore.

Già la scorsa settimana erano state riscontrate due positività nel gruppo squadra con la negatività degli altri membri del team. I test effettuati poi a Milano hanno riscontrato un terzo caso e così è stato annullato il match

Gli Azzurri proseguiranno il loro percorso di avvicinamento al Preolimpico di Belgrado così come da programma. La partenza per la Serbia rimane fissata per venerdì 25 giugno.

OMNISPORT | 22-06-2021 11:34