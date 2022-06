Italbasket, Banchero conferma: “La mia intenzione è quella di giocare per la Nazionale”

21-06-2022 16:00

Sono parole rassicuranti quelle che pronunciate oltreoceano da Paolo Banchero circa la sua volontà di difendere i colori della Nazionale Italiana di basket.

La forte ala di Duke, pronto a sbarcare in NBA tramite Draft, lo ha confermato in un’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport.

“La mia intenzione è ancora quella di giocare per la Nazionale di pallacanestro italiana” ha affermato deciso il classe 2002.

“Ho intenzione di venire in Italia: non so esattamente quando e non ho fissato una tempistica, ma verrò in Italia e sarò felice di essere lì”.

Banchero poi ha rivelato le sue impressioni e le sue aspettative riguardo all’imminente lottery che sancirà il suo ingresso tra i pro’ americani.

“Sono entusiasta all’idea che sta per iniziare la mia carriera NBA e spero anche quella a livello internazionale, sono felice. Io il miglior talento? Sì, di sicuro: sento di essere il migliore. Ci sono tanti grandi prospetti da poter selezionare in questo Draft, ma sento di essere in grado di dimostrare il mio valore a ogni livello: so di avere enormi margini di miglioramento” ha dichiarato l’ACC Rookie of the Year 2022 senza sbilanciarsi però sulla sua possibile nuova squadra.

“Tra Magic, Thunder o Rockets non posso darti un nome nello specifico o indicare una preferita: tutte e tre sarebbero un’ottima soluzione per me, visto che ogni squadra ha grandi qualità – differenti tra di loro. Sarò felice ed entusiasta a prescindere dalla franchigia che alla fine deciderà di scommettere su di me” ha chiosato Banchero.