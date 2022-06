Italbasket, Daniel Hackett non tornerà in azzurro

08-06-2022 12:33

Contrariamente a quanto circolato nelle ore immediatamente successive alla nomina di Gianmarco Pozzecco come head coach della Nazionale Italiana di basket, Daniel Hackett non riabbraccerà l’azzurro.

Il giocatore della Virtus Bologna infatti, come comunicato dal suo agente italiano a Sportando, resterà fedele alla decisione presa nel 2019 di lasciare l’Italbasket per far spazio ai giovani e quindi non difenderà i colori italiani nelle prossime competizioni internazionali.

Ancora da vedere invece se il neotecnico della Nazionale e la Federazione riusciranno a reclutare Marco Belinelli, dato come poco propenso ad indossare la canotta azzurra quest’estate.