Italbasket, il debutto si avvicina. Sacchetti: "Testa solo a Portorico"

Domani alle 16.30 la Nazionale di coach Meo Sacchetti inizierà la caccia al pass olimpico, una missione impegnativa e prestigiosa il cui successo passerà innanzitutto dal match d’esordio contro Portorico.

Squadra già affrontata (e battuta) ai Mondiali in Cina nel 2019, la formazione di Eddie Casiano non parte coi favori del pronostico ma, guidata dal talento di singoli come Gary Browne (quest’anno protagonista a Trento) può dare parecchio filo da torcere agli azzurri, desiderosi come non mai di mettersi alla prova dopo la cancellazione degli incontri con Venezuela e Senegal.

“I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. C’è molta voglia di riversare sul parquet tutta l’energia che abbiamo accumulato in questi giorni e che non abbiamo potuto liberare come avremmo dovuto con i match contro Venezuela e Senegal” ha detto alla vigilia il tecnico italiano.

“Il tempo per prepararci è stato poco ma è così per tutti e ora il passato conta poco. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e la nostra testa è solo al Portorico” ha chiarito subito Sacchetti, deciso a vedere un gruppo concentrato solo ed esclusivamente sull’avversario di giornata.

“I Giochi sono un traguardo importante ma non dobbiamo fare l’errore di pensare solo alla finale contro la Serbia. Iniziare bene contro i portoricani, squadra con molti piccoli intraprendenti e che sanno fare canestro, sarà utile per acquisire fiducia in vista delle successive partite”.

L’obiettivo, dunque, è centrare un successo che, a livello di morale e non solo, potrebbe aiutare molto nel prosieguo del torneo di qualificazione olimpica.

“Vogliamo iniziare col piede giusto. Noi abbiamo giocatori importanti e sapremo come usare le nostre armi. Un punto di forza della nostra squadra? È un piacere vederli insieme” è stata la chiusa del coach ex Sassari.

OMNISPORT | 30-06-2021 23:14