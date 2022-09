Italbasket, il segreto del successo in "40 euro"

13-09-2022 12:06

Se negli occhi di tutti c’è ancora l’impresa dell’Italbasket contro la Serbia, ma nel frattempo spuntano particolari che hanno condotto gli azzurri a conquistarsi i quarti di finale contro la Francia (gara in programma mercoledi 14 settembre alle ore 17.15).

La carica, come sempre, l’ha suonata coach Pozzecco con un discorso pre-partita in perfetto stile “Poz”. “Ho in mano 40 euro, sono simbolici: chi indovina in quale statistica siamo primi come squadra in tutto l’Europeo?” Qualcuno dice rimbalzi, qualcuno azzarda un “minor punti subiti”, qualcun altro “sta pensando”, “Abbiamo fino alle 20.15” risponde ironicamente Pozzecco. Finchè non spunta Tessitori che afferma “miglior difesa”.

Pozzecco gli dà il “malloppo” e lo abbraccia. “Sapete cosa significa questo? Che oggi difendiamo e poi ci divertiamo in attacco, andiamooo”.