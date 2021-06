Italbasket, Polonara: "Contento di essere tornato in Nazionale, mi mancava"

“Per andare al Preolimpico con la maglia azzurra darei tutto” aveva detto così ai primi di Aprile, Achille Polonara uno dei migliori lunghi della stagione di Euroleague e ACB, che avrebbe fatto di tutto per entrare nella selzione del Preolimpico.

Detto fatto: Polonara fa parte della Nazionale e ha parlato a margine del Torneo di Amburgo che vedrà l’Italbasket scendere in campo dal 18 al 20 giugno in preparazione verso il Preolimpico.

“Sono contento di essere tornato in Nazionale, in questo due/tre anni mi è mancata molto. Sono anche contento di aver fatto questa crescita al Baskonia che mi ha dato tante responsabilità e fiducia. Vedrete sicuramente un Polonara diverso, in piena fiducia, e con più esperienza. Ho giocato minuti importanti e questo mi è servito per acquisire fiducia. Devo ringraziare Dusko Ivanovic che ha creduto in me fin dal primo momento arrivato a Vitoria. Penso che per fare bene ci voglia molto ottimismo e voglia di fare. L’anno scorso contro il Barcelona ci davano tutti per spacciati ed alla fine abbiamo vinto, nessuno se l’aspettava. Secondo me possiamo farcela ma molto dipende da noi, da come affronteremo questo Preolimpico e dalla voglia che avremo di arrivare alle Olimpiadi”.

OMNISPORT | 17-06-2021 12:36