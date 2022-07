Italbasket, Pozzecco: “Contro l’Olanda dovremo cercare di correre”

04-07-2022 12:49

Si chiude stasera il cammino dell’Italia nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023, obiettivo per il quale è importante non lasciarsi sfuggire la vittoria contro l’Olanda di coach Buscaglia,

“Inutile sottolineare l’importanza della gara contro i Paesi Bassi. I nostri avversari sono abituati a giocare insieme e questo rappresenta per loro un vantaggio” ha affermato in sede di presentazione il nuovo allenatore degli azzurri Gianmarco Pozzecco.

“Noi dovremo cercare di correre e controllare i rimbalzi in difesa. In questi giorni abbiamo visto, nelle qualificazioni al Mondiale, risultati a sorpresa e squadre blasonate andare in difficoltà contro avversari sulla carta apparentemente meno quotati” ha proseguito il “Poz”.

“L’attenzione dovrà essere massima anche perché contro i Paesi Bassi sarà la prima di un nuovo corso tecnico. In queste due settimane abbiamo inserito concetti che cominceremo a sviluppare già domani ma che troveranno continuità e fluidità nel corso dell’estate fino all’Europeo. Sono comunque molto contento di come i ragazzi si siano allenati fin qui” ha chiosato l’ex vice assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano.