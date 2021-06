Italbasket, scelti i 12 per il Preolimpico

Non parte favorita, ma al Preolimpico di Belgrado l’Italbasket farà di tutto per sovvertire i pronostici e strappare il pass per la rassegna a cinque cerchi.

La Nazionale azzurra manca dai Giochi dal lontano (e felice) 2004 quando la rappresentativa guidata da Carlo Recalcati centrò un memorabile argento ad Atene alle spalle dell’Argentina.

Per provare a rivivere quelle emozioni e tornare a calcare i parquet olimpici, gli uomini di coach Meo Sacchetti dovranno mettere a segno una vera e propria impresa nel torneo di qualificazione serbo in programma dal 29 giugno al 4 luglio, un evento in cui il tecnico ex Sassari dovrà fare a meno di uomini importanti come Marco Belinelli, Gigi Datome (entrambi alle prese con acciacchi fisici) e Danilo Gallinari (impegnato nei playoff NBA con gli Atlanta Hawks).

Faro e punta della Nazionale quindi, in quest’occasione, sarà Nicolò Melli, reduce da una stagione avara di soddisfazioni tra New Orleans e Dallas. Al suo fianco, l’ex Milano e Bamberg avrà un altro NBA come Nico Mannion e due giocatori che, tra Italia e Europa, hanno fatto benissimo nell’ultima stagione, vale a dire Achille Polonara e Stefano Tonut.

Importante poi sarà il contributo che darà alla causa il nucleo della Virtus Bologna campione d’Italia, rappresentata al Preolimpico da Alessandro Pajola, Awudu Abass e Giampaolo Ricci.

Questa la lista completa dei dodici scelti da Sacchetti:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

OMNISPORT | 28-06-2021 13:39