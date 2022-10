Italia - Brasile, Bertolini soddisfatta: “Abbiamo giovani con potenzialità”

11-10-2022 11:17

Nel tardo pomeriggio di lunedì allo stadio Ferraris è andata in scena un’amichevole di lusso tra Italia e Brasile e si è chiusa con il risultato di 1 a 0 per le verdeoro, facendo però registrare un’ottima prova della nazionale italiana contro un avversario più quotato.

Al termine si è detta soddisfatta Milena Bertolini nelle dichiarazioni condivise sui canali ufficiali della Figc: “Le ragazze hanno fatto un grande partita contro un avversario di assoluto livello, le giovani hanno grandi potenzialità e sono entrate in campo con grande entusiasmo, faccio i complimenti alla squadra e al pubblico che è stato stupendo”. “È stata una serata molto bella per noi – conclude Bertolini – e per tutto il calcio femminile, c’era un’energia unica, ringrazio Genova perché ha risposto benissimo”.