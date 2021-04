Italia: davanti a Roberto Mancini c'è soltanto Vittorio Pozzo

Come già scrivevamo ieri, contro la Lituania l’Italia avrebbe potuto eguagliare un proprio record: vincere per la quarta volta nella sua storia le prime tre gare delle qualificazioni mondiali dopo quelle per le edizioni del 1978, 1982 e 1998, e ci è riuscita. Tra l’altro, tutte e tre le partite giocate tra giovedì scorso e ieri con Irlanda del Nord, Bulgaria e, appunto, Lituania, valide per la ricerca del pass per i Mondiali di Qatar 2022, gli azzurri le hanno vinte tutte per 2-0.

Ma il record forse più significativo è quello che ha eguagliato Roberto Mancini, anche se non è assoluto: il ct della nostra Nazionale è arrivato a 25 partite consecutive senza sconfitte, 20 vinte e 5 pareggiate, eguagliando la serie che Marcello Lippi infilò tra il 2004 e il 9 luglio 2006, giorno della vittoria mondiale contro la Francia a Berlino ai rigori, per un bilancio di 16 vittorie e 9 pareggi.

Tra i commissari tecnici azzurri, meglio di Mancini e Lippi ha fatto solo il campione del mondo del 1934 e 1938 e campione olimpico 1936 Vittorio Pozzo, che tra il 24 novembre 1935 e il 4 dicembre 1938 restò imbattuto per 30 partite di fila vincendone 24 e pareggiandone 6.

Inoltre, gli azzurri hanno vinto 8 delle ultime 10 partite in tutte le competizioni (le altre due ovviamente le hanno pareggiate) segnando 22 gol e subendone soltanto uno. Per quanto riguarda i singoli, invece, Stefano Sensi ha segnato 1’52” dopo essere entrato in campo ed è da notare che due delle ultime tre reti dell’Italia sono arrivate dalla panchina, tante quante nelle precedenti 21 marcature. Infine, Ciro Immobile è arrivato a 8 gol totali nelle qualificazioni mondiali raggiungendo al terzo posto in questa speciale classifica Daniele De Rossi.

OMNISPORT | 01-04-2021 17:19