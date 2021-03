Italia, De Rossi torna in Nazionale: affiancherà Mancini all'Europeo

Daniele De Rossi entrerà a far parte dello staff azzurro. L’ex giocatore della Roma ha lasciato il calcio un anno fa e sta ancora studiando per diventare un allenatore. Nel frattempo, affiancherà Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia all’Europeo in estate.

Nel corso degli ultimi mesi De Rossi è stato accostato a diverse panchine di Serie A, ma alla fine siederà su quella più importante e avrà modo di aiutare i ragazzi scelti da Mancini con la sua esperienza e la sua leadership.

OMNISPORT | 18-03-2021 13:02