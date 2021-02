De Rossi ha detto no anche al Cagliari

Daniele De Rossi ha ricevuto e rifiutato tre proposte da parte di club di Serie A nell’ultimo anno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Roma ha dovuto dire no a Fiorentina, Crotone e Cagliari perché non è ancora riuscito a concludere il corso per diventare allenatore, a causa della pandemia che ha fatto slittare i corsi.

Il ritardo per il patentino rischia di penalizzarlo anche nella prossima stagione: è infatti necessario il master Uefa Pro per sedere sulla panchina di un club della massima serie, ma visti i tanti ritardi già accumulati, l’ex giallorosso non sembra avere abbastanza tempo per iscriversi e ricevere l’ok prima del 2022.

OMNISPORT | 25-02-2021 09:34