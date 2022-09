Italia, Dimarco: "Rischiato poco, fatta partita di personalità"

24-09-2022 00:01

Sono arrivati i tre punti per l’Italia nella partita di Nations League a San Siro contro l’Inghilterra. 1-0 per gli Azzurri, in cui è stato protagonista dal primo minuto anche Federico Dimarco: “Abbiamo fatto un’ottima partita, di personalità, e rischiato poco – così ai microfoni di Rai Sport -. Siamo contenti perché dopo un periodo difficile abbiamo fatto una bella vittoria, in questo stadio. Felici per i tre punti”.

Nel finale avrebbe anche potuto fare gol, ma ha colpito il palo: “Sarebbe stata la ciliegina ma l’importante è che abbia vinto la squadra. È un peccato che non possiamo partecipare ai Mondiali perché avremmo potuto dire la nostra”. Quindi un commento sulla prossima sfida all’Ungheria: “Ci giocheremo il primo posto nel girone”.