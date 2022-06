Italia, Donnarumma: "C'è voglia di ripartire"

07-06-2022 23:28

Dopo una lussazione al mignolo sinistro contro la Germania, Donnarumma ha esordito così dopo la vittoria sull’Ungheria: “Per questa maglia gioco anche senza un dito. Ringrazio anche lo staff medico che mi ha aiutato tanto. Indossare la fascia da capitano è stato emozionante, una cosa indescrivibile”.

Donnarumma spiega il clima nel gruppo azzurro: “Giocherò davvero finché è possibile perché per me questa maglia è incredibile, c’è voglia di ripartire, di stare di nuovo bene insieme, ci voleva la vittoria oggi ed è arrivata anche grazie a tutti i nuovi ragazzi che ci stanno dando una mano. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più, cambiare, ripartire, e i ragazzi si sono messi a disposizione con lo spirito giusto”.