07-06-2022 09:32

Pr Gianluigi Donnarumma è una fase decisiva della sua carriera, sebbene si tratti di un ragazzo di appena 23 anni che, però, ha saputo aggiudicarsi un posto tra i pali della nazionale da titolare, si sia guadagnato il titolo di miglior giocatore di Euro 2020 e dalla panchina, in pratica, quella di Francia.

Donnarumma e il problema alla falange

Il problema alla falange, in vista della sfida di Cesena tra Italia e Ungheria di Nations League preoccupa, ma Gigio da Instagram rassicura:

“A domani”, ha scritto rivolgendosi ai tifosi che lo amano, ma non in modo indiscutibile e con i quali ha maturato un rapporto complicato. Inevitabilmente.

Le prestazioni offuscate dall’assenza di continuità ne hanno segnato l’ultima stagione, la prima al PSG e anche quella che ha marcato l’addio prematuro al suo agente, Mino Raiola, che ha negoziato e realizzato il trasferimento anche se controverso dal Milan a Parigi.

Un punto di riferimento essenziale, per Gigio, approdato al Milan appena ragazzino e cresciuto tra le fila rossonere fino all’esordio in Serie A con Sinisa Mihajlovic, a 16 anni.

Da lì in avanti è stato un crescendo, fino alla decisione di lasciarsi alle spalle quella maglia e di intraprendere un percorso in un club internazionale con l’ambizione di ottenere subito risultati prestigiosi, concreti. E allettato da un ingaggio imponente: 7 milioni al netto dlel imposte, secondo i calcoli dell’autorevole L’Equipe.

La stagione complicata in Ligue 1 con il PSG

Ora con le alterne fortune in Ligue 1 e un rendimento opaco anche in azzurro, complice forse un fattore X che ha sgretolato l’impianto e la magia di quell’Europeo perfetto e visto sfumare la possibilità di qualificarsi ai Mondiali, Donnarumma ha l’occasione di porsi come uomo cardine di una Nazionale nuova.

Una rappresentativa che, inevitabilmente, dovrà rinnovarsi e studiare le soluzioni offerte e proposte dal ct Roberto Mancini e dal suo staff. E trovare un equilibrio ancor prima che un’identità calcistica tra i senatori e le nuove leve, a partire dall’esplosivo Gnonto sul quale si sono catalizzate le attenzioni dei top club della Serie A

Le rassicurazioni per la Nations League

Intanto, contro l’Ungheria, stasera il portiere ci sarà: sopporterà il dolore, non si sottrarrà al pubblico dei tifosi e raccorderà ove possibile questa nuova, giovane Italia con quella del recente passato.

VIRGILIO SPORT