Italia, promosso dai giornali e bocciato dai tifosi: Donnarumma è un caso

02-06-2022 08:25

L’eliminazione dal Mondiale è una ferita che ancora brucia ma era da tempo che non si vedeva una nazionale italiana presa a pallonate come è successo ieri a Wembley nella “finalissima” contro l’Argentina. Una dimostrazione di inferiorità imbarazzante contro Messi, Di Maria (che almeno ha esaltato i tifosi della Juve che sognano di vederlo in bianconero) e compagnia bella che certifica la fine del ciclo dei campioni d’Europa. Ricostruire – come ha ammesso Mancini – non sarà facile e si preannunciano tempi duri per gli azzurri. Il 3-0 dell’Argentina va forse anche stretto all’Albiceleste e sui giornali infatti viene esaltata la prova di Donnarumma, che ha evitato un passivo più pesante.

Italia, Donnarumma gioie e dolori: prodezze ed errori

Il che è vero ma è altrettanto vero che almeno un gol e mezzo Gigio se li porta sulla coscienza. Soprattutto la rete del 2-0 quando anzichè uscire ha lasciato che Di Maria arrivasse sotto porta per poi fargli lo scavino è stato un errore grossolano.

Italia, Donnarumma premiato nelle pagelle dei giornali

Eppure nelle pagelle dei giornali il portiere del Psg è stato considerato il migliore della nazionale: voti alti per l’ex Milan considerato “ritrovato” dopo una stagione tra alti e bassi sia con la maglia azzurra che con quella dei parigini.

Donnarumma bocciato dai tifosi sui social

Un giudizio che però non trova adesioni tra i tifosi. Sui social il tam-tam parte presto: “Donnarumma è solo un Balotelli in porta”, oppure: “Donnarumma ritrovato da chi???” e ancora: “Indecisione clamorosa sul secondo gol. Cosa pensava che Chiellini fosse più veloce di Di Maria? Come si fa a non uscire?” e poi: “In campionato quando un portiere prende 3 reti, quand’anche ne abbia evitate altrettante o più, è grasso che cola se prende 6”.

C’è chi scrive: “un cucchiaio e un pallone che passa facile nell’area piccola…ritrovato ?” e anche: “Paperumma ha nelle gambe la stessa esplosività di un tricheco in pensione” e poi: “Donnarumma ha bisogno d ritrovarsi,forse un po’ di panchina non gli farebbe male”.

Il web è scatenato: “Certo che ce ne vuole per elogiare Donnarumma, soprattutto in una partita dove prende 3 gol e l’unica nota positiva è aver evitato un autogol di Bonucci” e anche: “Donnarumma è in uno stato pietoso”.

Infine la chiosa “buonista”: “Donnarumma senza la diga in difesa con Bonucci e Chiellini, é semplicemente un buon portiere. É giovane e ha tempo per imparare e diventare un top player”.