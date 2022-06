01-06-2022 23:18

L’Argentina supera senza grandi problemi 3-0 l’Italia nella Finalissima di Wembley e fa suo un trofeo che avrebbe potuto aiutare gli Azzurri a lasciarsi, almeno in parte, alle spalle la cocente delusione per la mancata qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Nell’ultima di Giorgio Chiellini con la nazionale, la scelta di Roberto Mancini di premiare i protagonisti di Euro 2020 non paga e, dopo un buon avvio, l’albiceleste mette a segno un uno-due che indirizza la gara, chiusa poi nel finale con la terza rete argentina.

Italia-Argentina, non c’è storia

Il vantaggio, al 28′, porta la firma di Lautaro Martinez, che insacca sfruttando la bella giocata di Messi dopo la palla persa sulla trequarti da Bernardeschi. Il raddoppio, al 1′ di recupero, vedere ancora il Toro dell’Inter protagonista, questa volta in veste di assist-man, per l’accorrente Di Maria, che brucia sullo scatto Chiellini e supera Donnarumma con un morbido tocco sotto. Nella ripresa, l’Argentina controlla e, nell’ultima occasione, trova la zampata di Dybala per il 3-0 finale che condanna la nazionale di Roberto Mancini.

Italia-Argentina, brilla Di Maria

Tra i protagonisti assoluti della serata c’è sicuramente Angel Di Maria, che oltre al gol, nella seconda frazione regala giocate da vero fuoriclasse. Tra gli obiettivi di maggior prestigio per il mercato della Juventus, sui social, sono proprio i tifosi bianconeri a scatenare il dibattito sull’esterno in uscita dal Psg e a chiedere al club di Torino di accelerare le operazioni per portare sotto la Mole il Fideo classe ’88 di Rosario.

Italia-Argentina, la richiesta dei tifosi della Juve per Di Maria

Qualcuno scrive: “Di Maria ti aspettiamo alla Juventus fc e Juve non fare cavolate, grazie”, e ancora: “Quanto é forte Di Maria??? Altro che vecchio bollito… Juve sbrigati!“, “Non voglio aspettare neanche un minuto di più per l’ufficialità di Di Maria alla Juve”. I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso twitta: “Mamma mia Di Maria annunciatelo dai Juve“, e poi: “Ohhh Juve Di Maria stasera non domani”, “Juve ci vogliamo muovere a prendere Di Maria?”, “Entro domattina voglio la firma di Di Maria altrimenti faccio un casino“, “No ma è vecchio Di Maria… Mi viene da piangere Non fare cavolate Juve… prendilo”.