01-06-2022 11:47

Neppure il tempo di cominciare il nuovo ciclo che Roberto Mancini si ritrova già sommerso dalle polemiche. Le ruggini della mancata qualificazione al Mondiale hanno spazzato via il ricordo dell’Europeo vinto, richiamato in qualche modo stasera dalla “Finalissima” di Wembley contro l’Argentina. Un palio un trofeo ufficiale (o quasi), proprio nello stadio dove undici mesi fa gli azzurri conquistavano Euro 2020. Sfida che, per le decisioni del Ct, sta già scatenando polemiche e tempeste sui social.

La scelta di Mancini: Tonali e Pellegrini out con l’Argentina

Nel mirino soprattutto l’esclusione di due centrocampisti, tra i migliori della stagione appena andata agli archivi: Tonali e Pellegrini.

Il milanista e il romanista non figurano tra i convocati per la sfida di Wembley, quindi non potranno neppure entrare a gara in corso. Qualche mugugno dai social anche per l’esclusione di un altro fresco scudettato, Calabria, che avrebbe potuto dare il suo contributo sulla fascia. Insomma, conterà poco o nulla, ma la Finalissima tra Italia e Argentina fa discutere i tifosi.

Tonali e Pellegrini fuori, tifosi azzurri inviperiti

Tanti i commenti al vetriolo contro il ‘Mancio’. “Lo scandalo non é non aver convocato Tonali e Pellegrini (comunque scandaloso) ma di aver convocato esattamente gli stessi giocatori dell’Europeo, che hanno fallito il mondiale, indipendentemente da come sono andati nell’arco del campionato. Dove é la meritocrazia?”, si chiede Freeda.

“Sandro Tonali escluso dalle convocazioni degli Azzurri di Mancini per scelta tecnica. Niente, fa già ridere così”, è il Tweet sarcastico di MilanZone.

“A prescindere dal tifo ma come cavolo puoi non convocare Tonali dopo la stagione che ha fatto?”, domanda Mariano. “L’unica conferma dei senatori che comprendo è Chiellini al passo d’addio. Ma tutti gli altri? Vi rendete conto che sono rimasti fuori i due migliori centrocampisti italiani della serie A?”, fa notare Tommy.

La motivazione di Mancini non convince

Ci sono però quelli che sottolineano la motivazione che avrebbe indotto Mancini a confermare in blocco il gruppo dell’Europeo per la sfida a Messi e soci: “Ragazzi ve la faccio semplice, ha convocato gli stessi dell’Europeo essendo questa la sua ‘supercoppa’. Passata questa partita sará nuovo ciclo, non è difficile da capire”, sbotta Andrea. Anche Den è d’accordo: “Credo che sia giusto fare questa ‘finale’ con i ragazzi che ci hanno portato l’europeo. Dalle prossime però si deve iniziare il nuovo progetto convocando i futuribili”.

Ma ironia e sarcasmo viaggiano di pari passo sul web. Alessandro ad esempio fa notare: “Questa sera a Wembley contro l’Argentina, Bernadeschi in campo, Pellegrini in panchina. Non mi sorprendo che l’Italia sia fuori dai mondiali”. E Tommaso infierisce: “Ha ragione Mancini a non convocare Tonali (e Pellegrini). È doveroso proseguire con quelli che ci hanno portato al Mondi…”.