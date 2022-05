30-05-2022 13:50

La sua presenza in rosa era già discussa la scorsa estate, quando l’ondata di cambiamenti tra l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri e l’addio a Cristiano Ronaldo aveva imposto riflessioni in chiave mercato più significative, profonde.

Ma stavolta sembra che sia Federico Bernardeschi a cercare, a volere qualcosa di più, ora che potrebbe lasciare Torino a parametro zero: Napoli? Milan? Inter?

Bernardeschi tra Napoli e Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan si sarebbe tirato subito fuori dalla corsa a Bernardeschi, uno dei campioni di Euro 2020 in procinto di intraprendere un nuovo corso nella sua carriera. Il suo agente Pastorello lo ha proposto anche all’Inter, dicevamo innescando una serie di manovre che fino ad ora non hanno portato ancora nulla, posto che Marotta e i suoi vorrebbero un giocatore più giovane anche se senza più Perisic ci sarebbe da capire che cosa convenga fare.

Da parte di Aurelio De Laurentiis, invece, ci sarebbe stata l’esplicita ammissione di interesse. La formazione di Luciano Spalletti riparte dal terzo posto in Serie A e da una buona base su cui costruire, con innesti precisi e senza il capitano, Lorenzo Insigne, che andrà a giocare in MLS.

Le parole di De Laurentiis su Bernardeschi

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato quindi di possibili arrivi, compreso quello di Bernardeschi, anticipato anche da Raisport come più che concreto.

“Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse, ma ne ho parlato anche con il mister perché non si possono prendere giocatori che non vanno bene con il suo contesto di gioco. Con questo non mi permetterei di dire che Bernardeschi non vada bene, ma neanche il mister”.

Nodo Koulibaly: asse con la Juve?

In fatto di mercato, meno sbottonato invece DeLa su Koulibaly (nel mirino della Juve), Mertens e Fabian Ruiz, tra permanenza e possibili addii.

“Rispetto e voglio molto bene a Koulibaly e Mertens, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più. Il rinnovo di Fabian? Ho incontrato lui e i procuratori che mi hanno detto di farmi sapere entro 15 giorni, che non sono ancora passati. Nessuno vuole mandar via nessuno, ma nessuno vuol far follie per i giocatori”.

Il ritorno di Edinson Cavani

Infine, la smentita per quel che riguarda un possibile ritorno di Edinson Cavani a Napoli che potrebbe però ancora sperare nella Salernitana, qualora si trovasse l’accordo economico.

“Mai avuto contatti con lui: finché prendi in porta uno che ha 34, 35 o 36 anni è un discorso, ma se ne prendi uno su cui punti… bisogna capire. Devi sempre pensare che se la gente non gioca, anche se è simpatica e ama il territorio, creerà sempre problemi negli spogliatoi, quindi bisogna essere attenti nelle scelte”.

