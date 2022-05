Napoli-Koulibaly, aria d'addio: la Juventus piomba sul difensore

21-05-2022 09:28

Il Napoli si appresta a disputare l’ultima partita di campionato contro lo Spezia, e con lo scudetto sfumato e la qualificazione alla prossima Champions League al sicuro, il club di Aurelio De Laurentiis è già proiettato verso la prossima stagione. Uno dei temi più caldi è quello legato al futuro di Kalidou Kolibaly.

Napoli: su Koulibaly c’è anche la Juventus

Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne, in procinto di iniziare una nuova avventura in MLS con la maglia del Toronto, il Napoli potrebbe perdere un altro punto cardine della sua squadra: Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è sicuramente uno dei migliori calciatori del panorama mondiale nel suo ruolo e una sua possibile partenza farebbe scattare una e vera e propria asta per aggiudicarselo.

Su di lui ci sarebbero diverse squadre, con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco che si sarebbero già fatte avanti, ma secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sul difensore azzurro sarebbe piombata la Juventus, alla ricerca dell’erede di Giorgio Chiellini.

La situazione di Koulibaly con il Napoli

Kalidou Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023, ed è quindi legato al Napoli solamente fino al prossimo anno, un dettaglio che potrebbe far riflettere il calciatore sul proprio futuro.

Le parole del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, avrebbero aperto ad una possibile cessione: “È un simbolo del Napoli, se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze”. La Juve starebbe quindi studiando un piano per portare il difensore in bianconero.

La valutazione di Koulibaly e il piano della Juventus

La valutazione di Koulibaly si aggira intorno ai 40 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti. Una cifra alta, che la Juventus potrebbe però raggiungere, considerando gli imminenti addii di Dybala e Bernardeschi. Diventa così rilevante la volontà del calciatore, con il club di Andrea Agnelli che è in ottimi rapporti con Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’entourage del difensore e il patron del Napoli per discutere sul futuro: il club azzurro avrebbe la necessità di rinnovare il contratto o vendere Koulibaly, per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. La Juventus sarebbe alla finestra, e con il campionato che volge ormai al termine, inizia ad accendersi il calciomercato.

OMNISPORT