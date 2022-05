19-05-2022 08:22

La stagione non è ancora conclusa ma il mercato già riempie le pagine di tutti i principali siti e quotidiani. In casa Juventus la prossima finestra di trattative sembra particolarmente delicata; dopo una stagione senza trofei il club bianconero vuole assolutamente invertire la tendenza e per questo motivo occorrerà indovinare le scelte giuste.

Juventus alla ricerca del sostituto di Chiellini

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo dell’addio alla Juventus di Paulo Dybala. Il calciatore argentino lascia a parametro zero e su di lui ci sono già tantissime squadre, anche in Italia. Meno discusso invece il saluto di Giorgio Chiellini. Il difensore nell’ultima stagione ha avuto un ruolo meno importante a causa di alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di essere sempre disponibile ma la sua assenza in campo e nello spogliatoio si farà assolutamente sentire.

Juve-Lazio: a lavoro sullo scambio Acerbi-Rugani

A lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato è SportMediaset che rivela come Juventus e Lazio stiano lavorando a un clamoroso scambio di mercato. Ai bianconeri arriverebbe Francesco Acerbi (in aperta rottura con l’ambiente biancocelesti) mentre alla Lazio approderebbe Daniele Rugani, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Secondo Mediaset i due allenatori, Allegri e Sarri, avrebbero già dato il loro assenso all’operazione con l’ex tecnico del Napoli che riabbraccerebbe un vecchio pupillo che ha allenato nell’Empoli e proprio a Torino.

Juve su Acerbi: i tifosi bocciano l’idea di mercato

I tifosi della Juventus però non sembrano particolarmente contenti dell’arrivo di Acerbi, reduce da una stagione particolarmente difficile con la Lazio e non proprio giovanissimo: “Sostituire Chiellini con Acerbi è davvero da ergastolo”, sostiene senza mezzi termini Gianrocco. E ancora: “Dopo due stagioni del genere ci vuole del coraggio a presentarsi con Acerbi, io non ci voglio credere. E Robert scrive: “Acerbi sono due anni che non si regge in piedi, arranca proprio”.

Ma l’asse di mercato con la Lazio sembra comunque interessare i tifosi: “Se nello scambio ci mettiamo Rugani ma invece ci prendiamo Milinkovic-Savic, è una cosa che possiamo prendere in considerazione”. La pensa allo stesso modo anche Zeebs: “Insieme a Rugani ci possiamo mettere anche Bernardeschi se ci fanno un cospicuo sconto sul Sergente”.

