Italia femminile, l’ultimo appuntamento del 2022 è con l’Irlanda del Nord

14-11-2022 23:44

L’Italia di calcio femminile è pronta a disputare gli ultimi novanta minuti dell’anno. Lo farà a Belfast martedì 15 novembre ore 20 sfidando l’Irlanda del Nord.

Dopo le ultime due sconfitte consecutive maturate con Brasile e Austria entrambe per 1 a 0, Girelli & co puntano a rialzare la testa ma soprattutto a dimostrare di aver lavorato sodo su quegli aspetti che hanno mostrato, soprattutto ultimamente, qualche limite, come la mancanza di concretezza sottoporta.

Anche l’Irlanda del Nord si presenta all’evento dopo un Europeo in cui non è riuscita a collezionare né un punto né un gol e vorrà, dunque, ripartire con il piede giusto.

L’anno prossimo, poi, c’è il Mondiale in Australia, crescere è importante anche e soprattutto in virtù dell’appuntamento dell’anno 2023.