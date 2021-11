Italia flop in Russia, Sacchetti: "Sofferto troppo"

26-11-2021 21:19

L’Italia è partita con una bruciante sconfitta nel primo match del girone H nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023: in Russia gli Azzurri sono stati sconfitti nettamente per 92-78, e il cammino è già in salita per i nostri.

“Complimenti alla Russia. Ci hanno pressato per tutta la partita e abbiamo sicuramente sofferto la loro aggressività e la loro fisicità. Pur rimanendo nel match per gran parte del tempo, abbiamo concesso troppo negli ultimi minuti. Ora dobbiamo recuperare le energie e mettere la testa sul prossimo impegno contro i Paesi Bassi a Milano. Il cammino è lungo ma dobbiamo vincere in casa la prossima”.

OMNISPORT