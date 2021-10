Italia, furto nella notte: rubate 20 biciclette

23-10-2021 11:39

È stato un brutto risveglio quello di oggi per la Nazionale italiana su pista impegnata in questi giorni ai Mondiali di specialità a Roubaix.

Lo staff azzurro infatti in mattinata ha scoperto che nella notte, dal camion in cui erano state sistemate per essere riportate in Italia, sono state trafugate ben 20 biciclette.

I mezzi quindi, nonostante la sorveglianza di cui godeva il parcheggio custodito in cui era sistemato il camion, sono finiti nelle mani di ladri esperti che, molto probabilmente, hanno agito a colpo sicuro.

“È stata opera di professionisti ben organizzati” ha affermato il capo delegazione a Roubaix Roberto Amadio.

“Sapevamo della difficoltà, da questo punto di vista, della trasferta e per questo abbiamo scelto di soggiornare in un albergo con parcheggio privato e controllato pur a costo di spostamenti giornalieri più impegnativi”.

La scelta però, evidentemente, non ha scoraggiato i delinquenti che, in barba ai controlli di cui era oggetto il camion, sono riusciti comunque nel loro intento mettendo a segno un colpo che ha dell’incredibile.

