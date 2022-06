Italia, Gatti: "Emozione incredibile, dedico l'esordio alla mia famiglia"

11-06-2022 23:13

È stato un gran bel debutto quello di Federico Gatti con la maglia dell’Italia. Il neo giocatore della Juventus, che non ha mai messo piede in Serie A in carriera, ha giocato una bella gara al cospetto di campioni come Abraham e Kane, prendendosi i complimenti di tutto l’ambiente.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport al termine della partita:

“Esordio? Lo avevo intuito qualche giorno fa, ieri appunto ho dormito quasi niente. Un’emozione incredibile, altri mille di giorni così. Dedico la partita alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sono sempre vicini. In questa stagione ho giocato in Serie B, ritrovarmi contro giocatori che fanno la Champions è un po’ strano ma quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. Abbiamo giocato un ottimo match, nella prima frazione abbiamo avuto occasioni grosse e non abbiamo subito gol. Vivo per queste partite, c’è una tensione che scarichi solo in campo”.