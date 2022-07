Italia, Girelli: "Ci aspettavamo un epilogo diverso"

19-07-2022 20:00

La delusione è ancora tanta. Sono passate solo poche ore dall’eliminazione dell’Italia già alla fase a gironi dell’Europeo di calcio femminile in corso in Inghilterra. Un solo punto in tre giornate per le Azzurre, con Cristiana Girelli che è tornata su quanto successo in un’intervista a Sky Sport.

“Ci aspettavamo un epilogo diverso, non un inizio e una fine del genere. Dobbiamo ripartire per la qualificazione al Mondiale che non è affatto scontata – le parole di Girelli -. La delusione oggi è ancora più forte, ma faremo tesoro degli errori. Ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi e tutti quelli che ci hanno seguito”.