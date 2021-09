Italia, Immobile e Zaniolo non si sono allenati

Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo non hanno preso parte all’allenamento del martedì della Nazionale italiana in vista dell’importante sfida di Reggio Emilia contro la Lituania, valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

L’attaccante della Lazio ha accusato un affaticamento muscolare, mentre il centrocampista della Roma ha subito un colpo alla coscia sinistra durante l’ultima partita degli Azzurri contro la Svizzera. Entrambi sono in dubbio per il match.

OMNISPORT | 07-09-2021 18:18