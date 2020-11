Italia, Immobile può tornare contro la Polonia

L’ultima partita giocata da Ciro Immobile è quel Torino-Lazio 2-3 che tanto ha fatto discutere e allo stesso tempo divertire, per motivi differenti. Da lì, il bomber della Lazio è rimasto ai margini, in attesa del via libera sanitario.

La positività al Covid-19 sta frenando l’attaccante di Torre Annunziata, che rientra comunque nei piani dell’Italia anche per questa sosta. Tanto che nella lunga lista di 41 convocati diffusa da Mancini e dal suo staff figura anche il suo nome.

La data del rientro, però, rimane incerta. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la speranza degli azzurri è di riavere Immobile a disposizione già per la sfida contro la Polonia, in programma domani sera e valida per il quinto turno di Nations League.

Dal canto suo, l’attaccante biancoceleste non può far altro che aspettare: ha trascorso gli ultimi giorni a casa, allenandosi come poteva. Attende un test negativo e il via libera per tornare in campo. A Coverciano sarà accolto a bracca aperte.

OMNISPORT | 14-11-2020 08:35