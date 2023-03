Italia-Inghilterra: sospesa partita tra tifosi

A deciderlo le autorità dopo email con minacce

20-03-2023 14:05

Prima della partita Italia-Inghilterra per le qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, si sarebbe dovuta tenere una partita tra i rispettivi tifosi. Ma dopo che Garford Beck, uno degli organizzatori, ha ricevuto un’email con minacce da parte di tifosi del Napoli, la Figc e le autorità napoletane hanno deciso di cancellare l’evento. In occasione della partita è previsto l’arrivo di circa 3mila tifosi inglesi.