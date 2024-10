Italia-Israele, altro che boicottaggio: boom di ascolti ma sul web la polemica continua

Tutti davanti alla tv ieri nonostante in tanti avessero annunciato una protesta silenziosa: con Israele ascolti più alti rispetto a Italia-Belgio

Dopo un pomeriggio teso per l’attenzione massima rivolta all’ordine pubblico in attesa di Italia-Israele, a poche ore dall’inizio della gara di Nations League sui social era nata una polemica: “Io non guardo la partita”. In poco tempo gli hashtag e il messaggio comune erano diventati virali e la missione di alcuni italiani era di oscurare gli ascolti televisivi della partita. Il risultato? La gara tra Italia e Israele ha avuto ancora più un boom, e un rialzo negli ascolti rispetto alla precedente gara di giovedì contro il Belgio (che segnò 7.1 milioni di telespettatori su Rai 1 e il 33% di share). La spiegazione dell’aumento di share e telespettatori e la polemica social del ‘day-after’ che ancora non si placa.

Italia-Israele, Rai 1 vince la prima serata tra le polemiche

La Nazionale svetta negli ascolti e nei gol segnati contro Israele in Nations League. Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Rai1 – dalle 20:46 alle 22:35 – l’incontro di Nations League Italia-Israele ha interessato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 – 35.54%; tra i due tempi l’intervallo: 5.391.000 – 24.75%). Il post partita di 9 minuti segna 4.297.000 spettatori e il 24.04%.

Tra i tanti telespettatori c’era poi chi suggeriva di non far giocare la gara, chi di farla disputare in campo neutro per non dire delle polemiche sorte al momento dei fischi dell’inno israeliano.

Italia-Israele, boom di telespettatori e aumento di share

L’Italia ha quindi guadagnato quasi un punto e mezzo di share in più, rispetto alla gara contro il Belgio pareggiata per 2-2, e oltre 200mila telespettatori (battendo la diretta concorrente Canale 5 con il ‘Grande Fratello’ che ha registrato un calo drastico di telespettatori e share rispetto alle precedenti puntate) ma sui social anche oggi la polemica non si placa.

Italia-Israele, le polemiche social

“Italia-Israele, ha vinto la vergogna”. Questo è solo uno dei tanti commenti dei tifosi sul web. C’è poi chi scrive: “Il massacro che Netanyahu sta portando avanti contro le popolazioni civili a Gaza e Libano va fermato senza se e senza ma. Ma sport e cultura dovrebbero rimanerne fuori??? Certo, come no!

E ancora: “Il boom di ascolti della Nazionale, ieri sera nella gara dell’Italia contro Israele, è una cosa oscena. Dovevamo far crollare tutto in segno di protesta. Lo sport non deve restare fuori dai genocidi mondiali!” Non si placano i tifosi che attaccano anche l’emittente di stato: “Onore ai friulani che hanno dimostrato cosa sia l’opinione pubblica. Mentre la Rai ha chirurgicamente evitato d’inquadrare le tribune vuote dello stadio di Udine: niente di nuovo”.

E infine c’è chi scrive: “Per non parlare della foto fake, generata dall’intelligenza artificiale, del sostengo degli italiani per le vittime israeliane… Anche questo è Italia-Israele ma nel mondo dei sogni dato che a Udine hanno fischiato l’inno.”