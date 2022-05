Italia, l'ultima di Chiellini: "Non ho rimpianti. Bastoni mio erede"

30-05-2022 15:51

Il capitano della nazionale italiana Giorgio Chiellini scenderà in campo per l’ultima volta con la maglia azzurra il 1° giugno a Wembley nella finalissima tra i campioni d’Europa dell’Italia e i campioni del Sudamerica dell’Argentina.

Presente oggi in conferenza stampa, Chiellini, che con ogni probabilità se ne andrà a giocare negli USA, ha parlato del suo momento personale così pieno di emozioni:

“Desideravo migliorare la mia storia con i Mondiali, sfortunatamente non ce l’ho fatta. Al contrario, gli Europei li ho sempre giocati da protagonista e l’ultimo l’abbiamo anche conquistato. Sono senza rimpianti, Mai in lotta per un Mondiale? Io penso sia il destino. Nel 2006 ero parte del gruppo, ma poi anche correttamente non sono andato in Germania. Nel 2010 e nel 2014 abbiamo vissuto Mondiali sfortunati ma ci sono stati. Non ho rimpianti. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus e poi con la Nazionale“

Chiellini dedica una parola anche sul suo presunto erede in nazionale, da molti indicato in Alessandro Bastoni:

“Io penso che Bastoni abbia un futuro luminoso davanti a se. Da tempo lo dico anche a lui, dalla prima volta che l’ho osservato. Poi sui nuovi non posso sbilanciarmi, dato che non li conosco bene. Bastoni serve solo che giochi, che sbagli e che migliori: a 23 anni non è possibile essere perfetti, ma lui ha tutto per fare 10-12 anni in maglia azzurra”.

Un commento anche sul futuro, dove da giorni si vocifera di un Chiellini diretto verso il Los Angeles FC:

“Deciderò tutto dopo, desidero godermi a pieno questi momenti. Dopo Londra, andrò con le mie bimbe a Disneyland e c’è tutto giugno per scegliere il futuro. Non credevo si potesse complicare la vita per il Mondiale, i due pari di settembre mi hanno fatto accendere un attimo la lampadina: a novembre e a marzo non siamo arrivati alle partite nelle migliori condizioni”.