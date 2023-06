Italia: Mancini sarà supervisore dell'Under 21

Cresce l'importanza del commissario tecnico con il nuovo incarico che dovrebbe venire ufficializzato nei prossimi giorni

20-06-2023 13:24

Altro che lasciare, Roberto Mancini raddoppia. Il commissario tecnico dell’Italia, infatti, diventerà anche supervisore della Nazionale Under 21. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. Si tratta di un’indiscrezione, dunque, manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, proprio quando sarà in svolgimento l’Europeo di categoria. Il nuovo ruolo di Mancini favorirebbe il passaggio dei giocatori tra le due Nazionali e, di conseguenza, la crescita dei giovani. Il ct, da quando è diventato selezionatore, ha già promosso diversi giovani nell’Italia maggiore. Alcuni anche senza particolare esperienza, ma che proprio in azzurro ne hanno nel frattempo acquisita.