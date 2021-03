Italia, Mancini: "Zaniolo? Non possiamo rischiare. Messi meglio di Ronaldo"

Intervenuto a “Novantesimo minuto”, il ct Roberto Mancini ha fatto una premessa sui 23 giocatori da portare all’Europeo: “Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per l’Europeo avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica. Zaniolo? È un giocatore che può fare due o tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare. Vedremo come sta nelle prossime settimane”.

L’Italia ha sempre vinto nelle gare di qualificazione: “I ragazzi hanno creato un gruppo straordinario, c’è grande feeling. Abbiamo meritato la finale di Nations League, ci ha fatto piacere e ora dobbiamo fare bene a ottobre. Nessuno mi ha deluso, Sensi è l’unico che ha avuto delle difficoltà fisiche. Chiesa invece è cresciuto tantissimo. L’eliminazione della Juve dalla Champions? Mi è dispiaciuto, era importante che andasse avanti come tutte le squadre italiane. Nessuna partita è scontata. Lo staff della Nazionale è stato fondamentale, come dimostrato dalle ultime tre partite mentre io ero a casa con il Covid. Sono molto importanti”.

E sulle porte aperte invece per il pubblico si è espresso così: “Europeo in unica sede? La decisione sul torneo itinerante è stata presa tanti anni fa e al momento credo sia un po’ difficile cambiare. Penso ci saranno nazioni dove si potrà andare senza problemi, ma io spero si possa andare ovunque. – Ci sono altre nazioni che sono più avanti di noi, ma io spero che l’Italia abbia la possibilità di giocare con il pubblico a Roma. Credo che ci sia una grande responsabilità da parte nostra, spero che sia un nuovo inizio per l’Italia. Spero che l’Italia possa rinascere e che si possa vivere liberamente. Poi noi faremo di tutto per vincere”.

Sul futuro Mancini ci va cauto: “Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, non mi stupirei di nulla. Ora abbiamo l’Europeo e poi vedremo. Credo sarà un anno e mezzo abbastanza compresso. Io fino ai Mondiali? Abbiamo lavorato per questo. Io come Loew? Speriamo di poter fare anche meglio, giocare per vincere tutte le competizioni”.

La chiusura è sull’eterno dilemma: meglio Ronaldo o Messi? “Il tempo passa anche per loro, ma penso che il migliore tra i due sia ancora Messi, anche l’altra sera a Parigi ha giocato benissimo, non mi sembra un calciatore finito. Sta venendo fuori Mbappé, che diventerà fortissimo e lo è già e anche Neymar può migliorare. E comunque Ronaldo è un grande giocatore. Se la Juve farebbe bene a cederlo? Non lo so, non dovete chiederlo a me. Lui è un grande calciatore, poi si può giocare un po’ meno bene anche considerando le molte partite”.

OMNISPORT | 15-03-2021 11:13