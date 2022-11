Italia, Miretti: "Vorrei diventare come Marchisio"

14-11-2022 22:27

Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti ha parlato della sua prima convocazione in azzurro spiegando di essere rimasto sorpreso nel leggere il suo nome.

Le sue parole: “Non sapevo della convocazione. Ho realizzato quando ho letto il mio nome e quando mi sono arrivati diversi messaggi per il traguardo. È una bella soddisfazione. Quando giochi con l’Under 15 o 16 non pensi certo alla Nazionale, ma poi quando cresci e sei ancora con l’Under 20 e l’Under 21 inizia ovviamente a sperarci. Mi piacerebbe essere come Marchisio per il percorso che ha fatto. Mi ha premiato al Golden Boy ed è stato un onore ricevere il premio da lui, è un riferimento per i giovani. Da piccolino il mio idolo era Nedved, ora il punto di riferimento è De Bruyne per come si muove e gioca. È il migliore perché ha visione di gioco e tiro da fuori”.