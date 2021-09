Italia, pericolo spareggi: in Svizzera non si può sbagliare

Un mezzo passo falso inatteso. Un pari del tutto inaspettato dopo il trionfo di Wembley dell’11 luglio e lo scettro di regina d’Europa. L’Italia di Roberto Mancini non va oltre l’1-1 contro la Bulgaria allo stadio ‘Franchi’ di Firenze ed è costretta a fare i primi calcoli in ottica qualificazione verso i Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

Un vero e proprio paradosso se si considera il cammino fino ad ora degli ‘Azzurri’. Prima del pareggio con la Bulgaria di ieri sera, la Nazionale ha conquistato tre vittorie su tre. Ma i due punti lasciati ieri sera a Firenze rischiano di pesare sul cammino verso la Coppa del Mondo del prossimo anno.

Il pericolo numero uno per l’Italia è rappresentato dalla Svizzera, prossima avversaria domenica a Basilea. Gli elvetici hanno giocato due partite fino ad ora, superando la Bulgaria (3-1) e la Lituania (1-0). In caso di successo sulla Nazionale di Mancini, la Svizzera volerebbe a 9 punti e virtualmente – in attesa della quarta partita – al primo posto con due lunghezze di vantaggio.

Per evitare lo spauracchio spareggi, dopo la clamorosa eliminazione dell’ultima edizione contro la Svezia, l’Italia dovrà conquistare un risultato positivo al St.Jakob-Park e mantenere la distanza di sicurezza. Gli ‘Azzurri’ dovrà evitare rilassamenti, come accaduto ieri sera, e fare molta attenzione alla Svizzera, squadra piena di calciatori di talento ed esperti, che militano nei top 5 campionati europei.

L’obiettivo dell’Italia è quello di conquistare il primo posto del raggruppamento, che regala l’accesso diretto alla fase finale del Mondiale, ed evitare – proprio come accaduto per l’edizione del 2018 – il secondo posto, che obbliga il passaggio per gli spareggi, con il clamoroso scivolone contro la Svezia che ha impedito agli ‘Azzurri’ di partecipare alla kermesse in Russia.

Ai playoff, in programma dal 24 al 29 marzo 2022, le dieci seconde e le due migliori vincitrici della Nations League non abbiano già raggiunto direttamente la fase finale come vincitrici dei gironi delle qualificazioni o già qualificate per gli spareggi come seconde. Il percorso prevede semifinali e finali in gara unica: due sfide da dentro o fuori con tutti i rischi del caso.

L’Italia affronterà la Svizzera a Basilea domenica prossima, mentre mercoledì ospiterà a Reggio Emilia la Lituania. A chiudere il percorso di qualificazione le gare contro la Svizzera, ma questa volta in casa, e in Irlanda del Nord, fissate rispettivamente per il 12 e il 15 novembre. Con l’obiettivo di presentarsi senza troppi patemi in Qatar da campione d’Europa.

