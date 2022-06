Italia, Pozzecco ha un motivo per sorridere: Datome

26-06-2022 09:17

Incassati i no di Belinelli e Hackett in vista degli Europei, coach Pozzecco è già concentrato sulla prossima sfida. Lunedì la sua Italia va a far visita all’Olanda per un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali (2023).

La buona notizia, per coach Pozzecco, è il ritorno nel gruppo di diversi giocatori importanti come Pajola, Ricci, Fontecchio e, soprattutto, Datome. Fresco vincitore del titolo di Campione d’Italia con l’Olimpia Milano, il 35enne veterano tornerà quindi a vestire la maglia della Nazionale a distanza di quasi tre anni (ultima volta ai Mondiali in Cina, nel 2019).