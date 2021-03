Italia-San Marino a Cagliari il 28 maggio: test pre Europei

E’ iniziato con il piede giusto il percorso che porterà (si spera) i nostri Azzurri a Qatar 2022. Il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord della Nazionale di Roberto Mancini è un buon inizio, ma ovviamente il tecnico dell’Italia, pensa più al bersaglio grosso che insegue ormai da mesi e che diventa via via imminente: il campionato Europeo che comincerà il prossimo 11 giugno.

In attesa di conoscere gli ultimi tagli del Ct dell’ Italia e la rosa definitiva che affronterà la competizione continentale, la macchina organizzativa della spedizione azzurra prosegue stabilendo i dettagli della marcia di avvicinamento a Euro 2020.

Si giocherà a Cagliari il 28 maggio la gara amichevole contro San Marino, come comunicato dalla società rossoblù. Si tratterà del ritorno sull’isola dopo 16 anni per la Nazionale maggiore e della sesta partita in totale disputata a Cagliari. “La Nazionale torna a Cagliari: venerdì 28 maggio gli Azzurri affronteranno San Marino alla Sardegna Arena, in un’amichevole di preparazione al campionato Europeo, in programma dall’11 giugno all’11 luglio. La Sardegna Arena sarà teatro per la seconda volta di una partita di una rappresentativa azzurra: l’11 settembre 2018 lo stadio aveva ospitato l’amichevole tra Italia e Albania Under 21 (3-1 il risultato). L’ultima volta della Nazionale maggiore in Sardegna fu il 9 febbraio 2005, per un’amichevole contro la Russia. L’Italia vinse 2-0 con i gol di Gilardino e Barone, ma fu soprattutto una serata dedicata a Gigi Riva, tuttora massimo marcatore azzurro con 35 goal in 42 partite e all’epoca team manager della squadra azzurra. In precedenza, la Nazionale si era esibita a Cagliari altre quattro volte”.

Un test sicuramente non da far tremare i polsi, ma è chiaro che alla vigilia dell’appuntamento che vale un biennio (anzi tre anni, visto lo slittamento al 2021), la priorità è prepararsi al meglio senza rischiare infortuni dell’ultim’ora.

OMNISPORT | 26-03-2021 14:09