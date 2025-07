Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 2 luglio 2025: al via Europei femminili

Tutti gli appuntamenti in diretta tv con calcio femminile e tennis, in particolare Wimbledon ed Europei Svizzera 2025

Oggi il palinsesto sportivo offre agli appassionati un’interessante selezione di eventi in diretta, focalizzati principalmente su due grandi sport: il calcio femminile e il tennis. In primo piano c’è la sfida degli Europei Svizzera 2025, con la partita tra Svizzera e Norvegia, che si giocherà in serata e sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, permettendo di seguire gratuitamente questa importante gara di qualificazione. Parallelamente, sul fronte tennis, prosegue il prestigioso torneo di Wimbledon con la terza giornata di incontri in programma a partire da mezzogiorno, disponibile sulle reti Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025: Svizzera-Norvegia (Rai Sport, in chiaro)

Tennis

12:00 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, a pagamento)

Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, a pagamento) 14:30 Wimbledon, 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

