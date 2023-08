Mondiali Basket 2023, dove vedere Italia-Serbia in diretta Tv e streaming online

Partita da dentro o fuori per l'Italbasket del CT Pozzecco: contro la Serbia, corsi e ricorsi storici, dove vedere la sfida in diretta tv

31-08-2023 12:10

Si apre la nuova fase dei Mondiali di basket 2023, che vedono protagonista l’Italbasket del CT Gianmarco Pozzecco, capace di strappare il pass per il prosieguo del torneo iridato alla terza ed ultima partita del girone composto da Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Ora, Italia-Serbia rappresenta il classico match da dentro o fuori: scopri dove vederlo in diretta Tv e streaming online a partire dalle ore 10.00 (ora italiana).

Dove vedere Italia-Serbia in diretta Tv e streaming online

Dopo aver battuto le Filippine, l’Italbasket si è regalata la possibilità di continuare a coltivare il sogno Mondiale e, soprattutto, il pass per il pre-Olimpico che si disputerà prima dei Giochi di Parigi 2024. Adesso, sulla strada di Datome e compagni ci sono Serbia e Porto Rico, con gli Azzurri chiamati a vincerle entrambe per arrivare alla fase decisiva della competizione e confermare quanto di buono fatto nel corso del ciclo Pozzecco.

La partita Italia-Serbia sarà trasmessa in diretta Tv sui canali Sky Sport e live in streaming online sulle applicazioni Sky Go e NOW Tv, facilmente scaricabili e accessibili tramite pc, smartphone e tablet, oltre che su dispositivi come Ps4 e XBox.

Inoltre, avrete la possibilità di assistere ai prossimi due incontri dell’Italbasket in diretta Tv in chiaro su Rai 2, con servizio di streaming attivo e gratuito su RaiPlay, portale ufficiale della televisione di Stato. Anche qui, l’applicazione per apparecchi iOS e Android è disponibile nella sezione di riferimento sui vostri cellulari. Effettuando il login, attraverso un account Google, Facebook o Twitter, potrete vedere il match in diretta streaming gratis dalle ore 10.00.

Il cammino dell’Italia ai Mondiali di Basket 2023

Archiviato l’esordio vincente con l’Angola, l’Italia ha mostrato lacune importanti contro la Repubblica Dominicana, prima di rifarsi nella sfida decisiva contro le Filippine, guadagnandosi l’accesso al secondo turno dei Mondiali, quest’anno in scena in Asia, tra Giappone, Indonesia e Filippine.

Gli Azzurri, avendo perso contro i caraibici nella prima fase a gironi, devono ora fare bottino pieno contro Serbia e Porto Rico, se vogliono proseguire il loro cammino nel torneo iridato. Contro Jovic e compagni, venerdì 1 settembre alle 10, non sarà certo una passeggiata, considerando che i prossimi avversari della truppa di Pozzecco hanno vinto senza problemi le tre partite previste dal calendario, collezionando un totale di 314 punti realizzati.

I numeri della Serbia e il tabù Italia

La Serbia di coach Svetislav Pešić, grandissima protagonista di questo Mondiale e favorita alla vigilia del confronto con l’Italia, ha ora la possibilità di dimostrare tutto il suo valore contro il roster azzurro, autentica “bestia nera” dei serbi negli ultimi 4 anni. Dal 2019, la Serbia ha spesso portato bene all’Italia, come dimostra anche l’ultima sfida di Berlino datata 2022.

314 punti messi a segno in tre partite, uno Jovic in formissima e un minimo scarto di 17 punti rispetto agli avversari finora affrontati. Tra i punti di forza della nazionale di Pesic, i rimbalzi offensivi e una grande facilità nel liberare il tiro da tre, con il quintetto titolare che ha confermato di avere una mano piuttosto calda nella prima fase dei Mondiali.

L’Italia, dal punto di vista tattico, dovrà fare una scelta, per difendersi con coraggio sotto canestro e, allo stesso tempo, limitare i tentativi dall’arco della Serbia, specialista in questo fondamentale. Sarà partita vera, con gli Azzurri che hanno bisogno di un mezzo miracolo per fare la storia.