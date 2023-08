Il calendario delle partite e le classifiche dei Campionati Mondiali di Basket che si disputano in Giappone, Filippine, Indonesia

Il campionato mondiale di pallacanestro si disputa in tre paesi ospitanti: Filippine, Giappone e Indonesia. Le partite si disputano tra il 25 agosto e il 10 settembre. Il mondiale è giunto alla sua 19a edizione. Vi partecipano 32 formazioni in rappresentanza dei 5 continenti: 12 le squadre europee, tra cui anche la Nazionale italiana. Le 32 squadre sono state ripartite in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Al termine delle partite del primo turno si determina una classifica: le prime due classificate passano agli ottavi di finale. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A contro le Filippine, paese ospitante, Angola e Rep Dominicana. Le favorite per la vittoria finale sono le solite: USA, Spagna, Serbia, Francia imbottite di fenomenali campioni della Nba americana. I campionati mondiali valgono anche come selezione per le Olimpiadi 2024: le migliori due di Europa ed Americhe, e le migliori di Asia, Africa e Oceania staccheranno il pass per Parigi.

Fase a Gironi

Gruppo A

A Boacaue e Quezon City. ITALIA, Angola, Rep Dominicana, Filippine

ITALIA-Angola 81-67 Rep Dominicana-Filippine oggi ITALIA-Rep Dominicana 27 agosto ore 10 Filippine-Angola 27 agosto ore 14 ITALIA-Filippine 29 agosto ore 10 Angola-Rep Dominicana 29 agosto ore 14

Classifica: ITALIA 2, Angola, Rep Dominicana, Filippine 0

Gruppo B

A Quezon City. Serbia, Sud Sudan, Portorico, Cina

Sud Sudan-Portorico – Serbia-Cina – Cina-Sud Sudan – Serbia-Portorico – Sud Sudan-Serbia – Cina-Portorico –

Classifica: Serbia, Sud Sudan, Portorico, Cina 0

Gruppo C

A Pasay. USA, Grecia, Giordania e Nuova Zelanda

Giordania-Grecia – USA-Nuova Zelanda 26 agosto alle 14.40 Nuova Zelanda-Giordania – USA-Grecia 28 agosto alle 14.40 Grecia-Nuova Zelanda – USA-Giordania 30 agosto alle 10.40

Classifica: USA, Grecia, Giordania e Nuova Zelanda 0

Gruppo D

A Pasay. Lituania, Montenegro, Egitto, Messico

Messico-Montenegro – Egitto-Lituania – Montenegro-Egitto – Lituania-Messico – Montenegro-Lituania – Messico-Egitto –

Classifica: Lituania, Montenegro, Messico, Egitto 0

Gruppo E

A Okinawa. Germania, Finlandia, Australia e Giappone.

Finlandia-Australia – Germania-Giappone – Australia-Germania – Giappone-Finlandia – Germania-Finlandia – Australia-Giappone –

Classifica: Australia, Germania, Finlandia, Giappone 0

Gruppo F

A Okinawa. Slovenia, Capo Verde, Venezuela, Georgia

Capo Verde-Georgia – Slovenia-Venezuela – Venezuela-Capo Verde – Georgia-Slovenia – Slovenia-Capo verde – Venezuela-Georgia –

Classifica: Slovenia, Capo Verde, Venezuela, Georgia 0

Gruppo G

A Giacarta. Spagna, Brasile, Iran, Costa d’Avorio.

Iran-Brasile – Spagna-Costa d’Avorio – Costa d’Avorio-Iran – Brasile-Spagna – Spagna-Iran – Brasile-Costa d’Avorio –

Classifica: Spagna, Brasile, Iran, Costa d’Avorio 0

Gruppo H

A Giacarta. Francia, Canada, Lettonia, Libano.

Lettonia-Libano – Francia-Canada – Libano-Canada – Francia-Lettonia – Francia-Libano – Canada-Lettonia –

Classifica: Francia, Canada, Lettonia, Libano 0

Dove vedere le partite del Mondiali di Basket in diretta tv e streaming

I Mondiali di Basket sono trasmessi in diretta tv e streaming in esclusiva su Sky. Per vedere le partite in diretta in streaming si può sottoscrivere un contratto con Now-TV per vedere non solo i Mondiali ma anche tutto il resto dell’offerta Sport di Sky

Tutte le partite in programma le trovate sulla Guida Tv di Virgilio Sport

