Italia, Spalletti esonerato, la rivolta dei tifosi: Gravina devi andare tu a casa

Il popolo azzurro non accetta che a pagare sia solo il ct e chiede le dimissioni del presidente federale dopo la conferenza dell'allenatore toscano

E’ davvero la soluzione per i mali della Nazionale? Probabilmente Spalletti non aveva più in pugno (semmai l’abbia avuto) del gruppo azzurro, faceva fatica a farsi capire dai giocatori e ha pagato un clima di tensione che il caso-Acerbi aveva iniziato a scoperchiare ma le modalità con cui si è arrivati al divorzio hanno lasciato a bocca aperta i tifosi azzurri.

Una domenica di sorprese

Tutti erano convinti che bisognasse aspettare martedì, dopo la gara con la Moldova, per capire se il ct sarebbe rimasto o meno in sella. Tutti a parlare di un appuntamento già fissato con Gravina ma qualcosa ha iniziato a non tornare dopo le parole del presidente federale.

Al Festival dello sport Gravina ha smentito ogni appuntamento per martedì, ha difeso l’uomo Spalletti ma alla domanda se sarebbe rimasto o meno sulla panchina dell’Italia non ha risposto: “Questo non posso dirlo, parleremo ancora e vedremo”. Invece aveva già deciso, comunicando a Spalletti un esonero che il ct ha preso come una mazzata sulle gengive.

L’annuncio di Spalletti

E’ stato lo stesso Spalletti, nella prevista conferenza di vigilia, a rivelare l’epilogo della storia (“ma io volevo restare”) prima di abbandonare la sala stampa in lacrime, vinto dalla commozione. Una scena che ha toccato molto i tifosi.

I tifosi chiedono le dimissioni di Gravina

Sui social un’ondata di sdegno: “Spalletti a casa. Ma ora chi esonera Gravina?” e poi: “Quindi Spalletti è quello che paga per tutti. Ha le sue colpe, è innegabile, ma probabilmente è quello che ne ha di meno. Ma viene esonerato mentre tutti gli altri se ne stanno belli comodi a godersi assegni milionari trascinando il MOVIMENTO CALCISTICO ITALIANO alla deriva” e anche: “Il progetto di Spalletti come CT dell’Italia è fallito, ma siamo sicuri che sia solamente lui a dover pagare?”

C’è chi scrive: “Ma il CONI non può commissariare la FIGC? Spalletti esonerato ok, tempistiche allucinanti ma va beh. Ma è Gravina da mandare via. E tutto il movimento è da rivoltare come un calzino” e anche: “Praticamente ha pagato soltanto lui, che schifo. FIGC fate vomitare . Siete proprio indecenti” e ancora: “Gravna esonera e resta saldo al suo posto come se il disastro Italia non lo riguardasse“, oppure: “Spalletti ha fatto bene a lasciare la conferenza stampa. Al di là della simpatia è stato veramente imbarazzante il modo in cui è stato esonerato. Qui ci volevano esoneri di massa. Lui è solo il capro espiatorio. Auguri mister!”

Il web è scatenato: “Licenziamento immediato per Spalletti prima di una partita che dovrà comunque fare, mentre i vertici non li caccia nessuno e continuano a fregare soldi” e poi: Quando mai un CT è mai andato in conferenza ad annunciare il suo licenziamento? Ennesima masterclass idiota di Gravina che lascia in panchina un allenatore già licenziato. Ma dimettiti e vattene!” e infine: “Bravo Gravina , bravo!!!! Esonera pure Spalletti….cerca un capro espiatorio, dai la colpa a chi vuoi….tanto ormai (quasi) tutti hanno capito chi è l’artefice del disastro e chi in questi anni ha demolito qualsiasi cosa. Una vergogna senza fine!!”.