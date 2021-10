Italia-Svizzera, Vezzali: "Chiesta deroga per il 100%"

27-10-2021 18:42

Al termine dell’incontro col CONI tenutosi a Largo Chigi, ecco le parole del sottosegretario con deroga allo Sport Valentina Vezzali io merito a Italia-Svizzera, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 in programma il 12 novembre:

“Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all’aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l’andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera. Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello”.

La gara con gli elvetici è in programma all’Olimpico di Roma, uno dei primi stadi a riaprire in quanto utilizzato anche per Euro 2020. Per l’occasione, era stato concesso l’ingresso a circa 20mila persone, il 25% della capienza totale, nelle gare disputate nell’impianto della Capitale. Ora si prepara ad ospitare il primo evento con capienza completa dall’inizio della pandemia: viene così raggiunto l’obiettivo della FIGC, che voleva rendere l’evento un’occasione di festa e rinascita definitiva del calcio italiano e del Paese in generale.

OMNISPORT