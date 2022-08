Italia, Tessitori prenderà il posto di Gallinari

29-08-2022 17:26

L’Italia agli Europei di basket dovrà fare a meno del protagonista Danilo Gallinari, a causa di una lesione meniscale senza interessamento legamentoso dopo il match contro la Georgia.

Una grande delusione per il giocatore dei Boston Celtics, che su Instagram si è sfogato: “Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad #EuroBasket. Proprio in un’estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò al fianco di questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest’estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto… Forza azzurri”.

Il suo posto verrà preso da Tessitori, centro della Reyer Venezia. Il ct Pozzecco ha ironizzato: “Tex si è guadagnato sul campo, come giocatore e come uomo, di essere il 13° azzurro. Scherzando, si può dire che suo malgrado dovrà vivere con noi questa avventura!”.

Guidati dal capitano Gigi Datome ecco la squadra che rappresenterà l’ItalBasket ai prossimi campionati Europei (dal 2 all’8 settembre fase a gironi al Forum di Assago):

– Marco Spissu (Reyer Venezia)

– Nico Mannion (Virtus Bologna)

– Paul Biligha (Olimpia Milano)

– Stefano Tonut (Olimpia Milano)

– Amedeo Tessitori (Reyer Venezia)

– Nicolò Melli (Olimpia Milano)

– Simone Fontecchio (Utah Jazz)

– Giampaolo Ricci (Olimpia Milano)

– Tommaso Baldasso (Olimpia Milano)

– Achille Polonara (Anadolu Efes)

– Alessandro Pajola (Virtus Bologna)

– Luigi Datome (Olimpia Milano)