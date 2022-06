Italia, Tiro con l'arco: oro nell'Europeo a squadre

12-06-2022 15:19

La squadra di tiro con l’arco italiano maschile si laurea campione d’Europa nell’olimpico. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi riescono a sconfiggere la nazionale della Spagna col punteggio di 5-1.

In seguito a due argenti nel Mondiale, in questa occasione i nostro ragazzi salgono sul gradino più alto del podio, conquistando la seconda medaglia agli Europei di Monaco, in Germania. Ieri infatti è arrivato l’argento per la squadra donne nel compound.

La finale inizia con il primo set a favore degli italiani.I tre azzurri sono grandi ad approfittare di qualche errore spagnolo per finire il parziale 56-49 andando così sul 2-0. Gli iberici fanno fatica a ingranare le marce, parecchi infatti pure gli “8” anche nel secondo parziale, e dunque Nespoli & Co raddoppiano il vantaggio (4-0), per via della seconda tornata di frecce conclusa 55-52.