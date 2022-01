Italia U21, la denuncia di Nicolato: "Il nostro è un campionato straniero"

28-01-2022 17:51

Il CT della nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato ha lanciato un allarme dalle colonne del Corriere dello Sport in merito alla presenza troppo fitta di stranieri nel nostro campionato, cosa che rende più difficile coltivare giovani di qualità. Queste le sue parole:

“È giusto che il campo abbia sempre l’ultima parola. Non possiamo imporre regole per far giocare chi non lo merita. Dovremmo però riflettere sulla creazione di corsie preferenziali per produrre più italiani di qualità. Siamo molto distanti, purtroppo. Dobbiamo prendere atto di questi dati e trovare delle soluzioni, altrimenti il futuro non sarà roseo per il calcio italiano. La Serie A oggi è un campionato straniero che si fa in Italia, più che un campionato italiano. Ogni domenica, sono 2 o 3 gli italiani titolari in serie A per ciascuna formazione”.

