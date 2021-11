Italia, Vialli risponde a Lotito sulla questione infortuni

18-11-2021 19:02

Il capo delegazione azzurro Gianluca Vialli ha rilasciato una dichiarazione all’ANSA sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito sull’infortunio che ha impedito a Immobile di partecipare alle ultime due gare della Nazionale. “E’ ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalit√† dello staff medico della Nazionale. Pensavo che la dettagliata relazione del professor Ferretti alla vigilia della partita dell’Olimpico avesse gi√† fatto chiarezza sulle condizioni e sulla gestione dell’infortunio di Immobile. Come ho potuto accertare direttamente e come sempre avviene quando i calciatori sono chiamati in Nazionale, il nostro staff medico √® stato professionale, scrupoloso e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del calciatore”.

OMNISPORT