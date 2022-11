Italia, vittoria con l'Albania: Mancini vede buoni segnali per il futuro

16-11-2022 23:47

Non sono dei giorni difficili per l’Italia di Roberto Mancini, che non giocherà ai Mondiali in Qatar. Gli Azzurri sono scesi in campo per la penultima volta in questo 2022 in amichevole a Tirana, dove hanno avuto la meglio per 3-1 sull’Albania in rimonta. Il commissario tecnico della Nazionale ha così analizzato la prestazione e la vittoria ai microfoni di Rai Sport.

I segnali di Mancini

Il ct degli Azzurri ha parlato in questo modo dei suoi ragazzi: “Sono stati bravi, hanno fatto una buona partita. Bisogna giocare nel modo migliore qualunque sia il momento. Abbiamo fatto cose buone cambiando anche il sistema di gioco, che è andato bene”.

Quindi, si è focalizzato sul match winner Vincenzo Grifo: “Tutto l’attacco è stato positivo. Vincenzo è un ragazzo straordinario, un bravissimo giocatore con qualità importanti – così Mancini -. Oggi ha fatto due gol bellissimi ed è l’italiano con più reti in Bundesliga“.

La preoccupazione per Tonali

Nella gara con l’Albania, Mancini ha fatto salire a 54 i giocatori esordienti con l’Italia sotto la sua gestione. A debuttare questa volta sono stati in tre: Nicolò Fagioli della Juventus, Simone Pafundi dell’Udinese e Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Sulla prova di Nicolò Zaniolo: “La prestazione è stata positiva, davanti sono stati bravissimi e hanno avuto tante occasioni”. Ma il ct è preoccupato per l’infortunio di Sandro Tonali: “Era cosciente, ha preso un bel colpo. È andato subito a fare degli esami, speriamo bene”.

L’orgoglio di Grifo

Il grande protagonista della serata è stato Grifo, autore di una doppietta. L’attaccante ha parlato così ai microfoni Rai: “Il mister ci ha preparato molto bene, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto. Sono felice e ringrazio la squadra perché senza di loro non puoi fare questi gol“.

Sui colori azzurri ha poi aggiunto: “Giocare per questi colori per me è un orgoglio. Farò di tutto per essere sempre qua. I ragazzi mi stimano e mi supportano – ha detto Grifo -. Questo mi dà tanta forza, è un periodo in cui va tutto bene e spero vada avanti così”.