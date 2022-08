Italia, Volandri ha scelto gli azzurri per la Coppa Davis

15-08-2022 13:07

Volandri ha scelto i giocatori che rappresenteranno l’Italia in Coppa Davis: gli azzurri che disputeranno i match contro Croazia, Argentina e Svezia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno saranno Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, gli ultimi due per il doppio.

Il capitano Volandri ha avvisato i suoi ragazzi: “Quello di Bologna è un girone molto duro, probabilmente uno dei più equilibrati, ma allo stesso tempo molto stimolante. Ritrovare la Croazia, contro cui abbiamo perso lo scorso anno a Torino, sarà un motivo ulteriore di rivincita e faremo tesoro dell’esperienza del 2021. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta e darà il massimo per centrare la qualificazione ai quarti e volare così a Malaga per la fase decisiva”.

Volandri ha grande fiducia nei suoi ragazzi: “Giugno e luglio hanno visto i nostri tennisti conquistare bellissimi successi in singolare con Matteo, Lorenzo e Jannik e abbiamo anche una coppia di doppio competitiva e affiatata come quella composta da Fabio e Simone, che di recente hanno vinto il torneo a Umago e giocato la finale a Bastad: non a caso sono in corsa per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino in doppio”.